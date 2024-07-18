В Казани появится конноспортивный комплекс с базой отдыха и спа-центром

Скриншот Сборника документов и правовых актов исполкома Казани

В Приволжском районе Казани, южнее жилого массива Мирный, построят конноспортивный комплекс. Площадь нового объекта составит более 46 гектаров, следует из Сборника документов и правовых актов исполкома Казани.

Большую часть территории — почти 31 гектар — займут спортивная база и поля для конных прогулок, на площади 8 гектаров разместятся объекты гостиничного и туристического обслуживания — глэмпинг и база отдыха повышенной комфортности (дома для аренды). Кроме того, запроектированы объекты общепита и бытового обслуживания (спа-центр, баня), улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры. К последним относятся две открытые стоянки на 105 и 96 машино-мест. Первая предназначена для посетителей объектов общепита, бытового обслуживания, визит-центра, базы отдыха и КСК, вторая — для посетителей конноспортивного комплекса и сотрудников спортшколы.

Отмечается, что на участке уже имеется конюшня на 18 голов лошадей. Она рассчитана на 18 посетителей. Проектируемый комплекс предполагает размещение 300 голов и посещение 2,7 тысячи человек.

Развитие территории пройдет в один этап.