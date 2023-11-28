В Казани появится фиджитал-центр к «Играм будущего»

В Казани откроют фиджитал-центр – это место, объединяющее инфраструктуру для классического спорта и киберспорта. Как заявил министр спорта РТ Владимир Леонов, проект уже реализовывают и планируют открыть к «Играм будущего», пишет ТАСС.

Напомним, год назад Леонов уже подписал соглашение о развитии спортивной инфраструктуры, строительству «умных» спортивных объектов в Татарстане с гендиректором «Национальных технологий» Константином Юновым.

Первый в мире фиджитал-центр открыли в Кемерове в сентябре 2022-го в рамках форума «Россия - спортивная держава». В планах открыть в России свыше 50 фиджитал-центров и более 500 «умных» спортивных площадок в ближайшие годы.

В Казани «Игры будущего» проведут с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Это мероприятие, где ожидаются новые дисциплины, в которых используют современные технологии, цифровую среду и физическую активность. Согласно формату соревнований, на «играх» применят последние разработки в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Ранее Президент РФ Владимир Путин, приглашая спортсменов и молодежь из разных стран в Казань на «Игры будущего», говорил, что Россия бережет традиции спорта, но при этом открыта и ко всему лучшему, новому, передовому, тому, что пользуется популярностью у молодежи, в том числе и в спорте. Идея провести соревнования, объединяющие классический спорт и киберспорт – яркое тому подтверждение.

«Этот беспрецедентный для спорта, но созвучный новой цифровой эпохе инновационный формат мы назвали «Игры будущего», и стартуют они в Казани уже очень скоро, 23 февраля следующего года. Приглашаем спортсменов, молодежь из разных стран принять в них самое активное участие», – сказал российский лидер на пленарном заседании «Спорт без границ. Открытость миру» XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».