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В Казани появится еще один жилой небоскреб высотой в 37 этажей
В Казани появится второй высотный дом высотой с ЖК «Лазурные небеса». В здании уместят 37 наземных этажей и построят его в Советском районе города, пишет РБК Татарстан.
Как сказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев, на данный момент высота жилья стандарт-класса в Казани может быть до 40 этажей, поэтому здания, превышающие по высоте эти два дома-высотки, вряд ли появятся.
Он также отметил, что сейчас москвичи строят объект на месте, где раньше стоял ресторан «Акчарлак». Вероятнее всего, это тоже будет высотка, как у «Союзшахтоосущения».
Напомним, жилой комплекс «Лазурные небеса» начала стоить в 2007-м компания «Союзшахтоосущение». Однако из-за кризиса в экономике фирма столкнулась с трудностями, поэтому объект застройщик достраивал под другим названием. Сдали «высотку» в конце ноября 2013-го, а уже в 2014-м там начали продавать квартиры.
На сегодняшний день данный ЖК остается самым высоким жилым объектов в Казани.
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