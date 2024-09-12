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В Казани появится еще один проекционный пешеходный переход
В Казани появится еще один проекционный пешеходный переход, на который выделят почти 1,4 млн рублей. Это следует из материалов тендера, опубликованных на сайте госзакупок.
Проеционный пешеходный переход должен появиться в течение 25 дней с момента заключения контракта. Место установки в документах не уточняется.
Заказчиком выступает МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением». Средства будут выделены из бюджета Казани.
Ранее пресс-служба мэрии Казани сообщала, что в 2024 году появятся 15 проекторов неподвижных изображений в наиболее аварийных местах. Кстати, в прошлому году на 40 участках появились проекционные пешеходные переходы. По результатам Госавтоинспекции города, наезды на горожан в этих местах не происходили.
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