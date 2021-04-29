В Казани появится больше точек для уличной торговли, сезонных кафе и проката инвентаря

В Казани увеличили количество точек для размещения объектов уличной торговли, сезонных кафе и проката инвентаря. Информация об этом размещена в сборнике мэрии за 29 апреля.

«Внести в постановление Исполнительного комитета Казани „Об утверждении схем размещения сезонных нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории Казани“ следующие изменения», — сообщается в документах.

Одно кафе площадью до 100 кв. метров разрешили размещать на пляже Локомотив, одно — в Московском районе и пять — в Приволжском.

Три точки по реализации мороженого, сладостей и прохладительных напитков появятся в Вахитовский районе, в том числе на улице Баумана, одна — в Авиастроительном районе на улице Максимова, шесть — в Ново-Савиновском и два — в Приволжском.

Двенадцать сезонных кафе при стационарных объектах общепита разместят в Вахитовском районе, по одному — в Советском и Ново-Савиновском и два — в Приволжском районах.

Мобильные объекты на территории торговли будут курсировать по улицам Симонова и Литвинова, а также территории озера Лебяжье.

Прокаты инвентаря разрешили размещать на площади Тысячелетия, за стадионом Ак Барс Арена по улице Ямашева и в двух точках Кировского района.