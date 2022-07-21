В Казани появится аудиоспектакль об озере Кабан

В Казани началось создание аудиоспектакля об озере Кабан, участие в котором примут местные жители. Они могут рассказать свои истории, связанные с этим озером, или передать воспоминания своих бабушек и дедушек. Об этом «Татар-информу» рассказали в Дирекции скверов и парков Казани.

Экспериментальный проект принадлежит Ксении Шачневой, которая ранее работала куратором на набережной Кабана. Спектакль будет создаваться в тандеме с режиссером и драматургом Диной Сафиной. Авторы подчеркивают, что ищут истории разного времени.

«Мы хотим сделать аудиоспектакль об озере и нам нужны ваши истории и голоса! Вы можете поделиться либо своей, либо историей ваших әби, дәү әти (бабушек и дедушек — прим. Т-и) или родителей — вдруг они тоже могут рассказать что-то интересное про Кабан? Что-то, о чем мы уже не помним? Расскажите, что интересного произошло с вами на озере — может быть, вы познакомились здесь с будущим мужем или наблюдали что-то очень интересное из жизни нутрий или чомг?» — написала Ксения Шачнева на своей странице в социальной сети.

После приема историй появится понимание, как будет создаваться спектакль и где его можно будет послушать, добавили в Дирекции скверов и парков. Присылать свои рассказы можно до 1 августа.