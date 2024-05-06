В Казани появится 3D-музей, посвященный спецоперации

В казанском гуманитарном штабе «Молодой гвардии Единой России» откроется 3D-музей, посвященный спецоперации. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель проектного офиса «Молодой Гвардии Единой России» в Татарстане Руслан Шигабутдинов.

«Мы планируем открыть 3D-музей специальной военной операции. Где дети в интерактивном формате, надев очки виртуальной реальности, смогут погрузиться в тематику СВО, понять причины, почему она проводится», - пояснил собеседник.

Там же ребята смогут с помощью виртуальной реальности осмотреть различные города, которые подвергались обстрелам со стороны Украины, и увидеть, какие разрушения были там совершены.

Музей будет открыт в гуманитарном штабе «Молодой Гвардии Единой России» в Казани по адресу Жуковского, 12.