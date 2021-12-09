news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
9 декабря 2021  10:59

Сквер Ершова в Казани переименован в честь медработников

news_top_970_100

Общественному пространству, расположенному в Вахитовском районе Казани, присвоено новое название. Постановление, подписанное в исполкоме, размещено в новом выпуске Сборника электронных документов на портале мэрии. 

«Присвоить скверу, расположенному на пересечении улиц Николая Ершова и Чехова в Вахитовском районе г. Казани, наименование „сквер медицинских работников“», — сказано в документе. 

Общественное пространство находится вблизи Университетской клиники, Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и Станции скорой медицинской помощи.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное