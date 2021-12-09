Сквер Ершова в Казани переименован в честь медработников

Общественному пространству, расположенному в Вахитовском районе Казани, присвоено новое название. Постановление, подписанное в исполкоме, размещено в новом выпуске Сборника электронных документов на портале мэрии.

«Присвоить скверу, расположенному на пересечении улиц Николая Ершова и Чехова в Вахитовском районе г. Казани, наименование „сквер медицинских работников“», — сказано в документе.

Общественное пространство находится вблизи Университетской клиники, Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и Станции скорой медицинской помощи.