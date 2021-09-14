В Казани появилась новая благотворительная столовая

В Авиастроительном районе Казани открылся новый бесплатный пункт горячего питания для представителей бедных слоев населения. Это уже пятый в городе благотворительный пункт питания, открытый за счет коммерческих и общественных организаций, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Казанцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогут ежедневно с 11.00 до 13.00 пообедать в специальном павильоне, находящемся по адресу: ул. Гудованцева, д. 6. Строение разделено на два небольших пространства: зал для посетителей с окном выдачи готовых блюд и помещение для хранения и разогрева продуктов.

Еду будут готовить в одном из городских кафе и безотлагательно привозить в социальную столовую. Ожидается, что в день здесь будут раздавать по 100 готовых обедов, при необходимости увеличивая число порций.

В июне этого года аналогичный павильон открылся по адресу: ул. Фучика, д. 52. Также ежедневно работают три благотворительные столовые, расположенные по адресам: ул. Симонова, д. 3, ул. Авангардная, д. 58 и ул. Бурхана Шахиди, д. 26. В каждую столовую каждый день доставляют от 150 до 300 порций горячей еды из местных кафе и кухни при Закабанной мечети.