В Казани появился Координационный совет по оказанию помощи бойцам СВО

В Казани учредили Координационный совет по оказанию помощи военнослужащим СВО. В его состав вошли волонтеры, выдвинутые гуманитарным сообществом. На учредительном собрании участники обсудили первоочередные задачи, в том числе создание реестра добросовестных производителей, координацию в вопросах использования транспорта и помещений для изготовления изделий на нужды СВО.

В Координационный совет вошли руководители благотворительных и волонтерских организаций, чьи кандидатуры были предложены добровольческим сообществом. В их числе: председатель отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников» в РТ Юрий Суворов, директор АНО оказания помощи и поддержки военнослужащим, участникам и ветеранам боевых действий «За Победу! Казань» Евгения Коцарь, председатель БФ «За мирное небо» Тимур Эткеев, руководитель волонтерского гуманитарного пункта «На Максимова» Алсу Фазуллина, координатор сбора гумпомощи, организатор волонтерского гуманитарного пункта в храме Серафима Саровского Мария Ефремова, зампредседателя содружества пограничников РТ Айрат Абдуллин и руководитель исполкома общероссийского Народного фронта в Татарстане Ринат Фазылов.

Встреча состоялась накануне в мэрии Казани. В ней приняли участие руководитель аппарата исполкома Булат Алеев и начальник управления социальной политики Ирина Смирнова.

«Мы предложили организациям, помогающим участникам СВО и принимавшим участие в первом гуманитарном форуме, назвать кандидатуры для включения в совет. Вас упомянули наибольшее количество опрошенных. В таком составе и предлагаем начать работу. Если будут предложения о включении экспертных, опытных и авторитетных людей, такая возможность должна быть рассмотрена», – сказал Булат Алеев.

Общим решением участников собрания руководство координационным советом доверено Юрию Суворову. Его первым заместителем выбран руководитель благотворительной организации «Ценим жизнь» Ильнар Зиннатуллин, заместителем – соосновательница проекта «Своих не бросаем 16» Анна Артемьева. Секретарем назначена Ирина Смирнова.

Координационный совет поможет наладить взаимодействие волонтерских организаций, решить наиболее острые общие проблемы, скоординировать усилия по доставке гуманитарной помощи в зону СВО, а также создать механизмы для противодействия мошенническим схемам в этой сфере.

Обсудили вопрос ремонта машин, на которых волонтеры доставляют грузы – из-за плохих дорог в зоне боевых действий и атак беспилотников транспорт часто нужно ремонтировать, что накладно для благотворителей.

Участники обсудили оптовое приобретение материала и станков для изготовления маскировочных сетей, выделение помещений для открытия новых мастерских или расширение имеющихся, проведение курсов первой медицинской помощи для волонтеров, создание своего сайта с описанием возможностей различных организаций, систему мотивации для особо отличившихся добровольцев и другие вопросы.

Следующее заседание в расширенном составе участники запланировали провести в феврале.