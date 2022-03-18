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Общество
18 марта 2022  16:29

В Казани появилось граффити с российским флагом и надписью «За Россию»

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В Казани появилось граффити с российским флагом и надписью «За Россию»
Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани появилось еще одно новое граффити — оно расположилось на фасаде теплового пункта во дворе дома №14 по улице Бондаренко. Рисунок посвящен теме патриотизма, передает пресс-служба мэрии столицы РТ. 

На фоне российского триколора изображен Казанский Кремль, рисунок дополняет надпись «За Россию». Идея принадлежит казанскому художнику Азату Алееву, известному как SlyDog.

«Этим рисунком мне хотелось поддержать нашу страну в непростые времена, показать, что сила России в ее народе, сплоченности и единстве», — объяснил свой замысел Алеев. 

Сделать граффити ему помогает художник Роман Левашов, кроме того, к ним присоединился ученик 6-го класса гимназии № 94 Московского района Амир Багаветдинов.

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