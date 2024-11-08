В Казани появилось еще 21 платная парковочная зона

В Казани расширен реестр платных муниципальных парковок. В результате общее число машино-мест на них выросло с 9955 до 10867, следует из соответствующего постановления городского исполкома.

Так, реестр пополнился следующими участками:

— по улице Пионерской — обе стороны, от пересечения с улицей Академика Кирпичникова до пересечения с улицей Заря;

— по четной стороне улицы Ершова — от пересечения с улицей Искра до улицы Космонавтов;

— по обе стороны Сибирского тракта — от пересечения с улицей Космонавтов до пересечения с улицей Академика Арбузова;

— по нечетной стороне улицы Космонавтов — перед домом № 1;

— по нечетной стороне улицы Губкина — от пересечения с улицей Академика Кирпичникова, по обе стороны вдоль дома № 1 по улице Губкина, по четной стороне улицы вдоль дома № 4 по Сибирскому тракту;

— по обе стороны улицы Островского — от пересечения с улице Николаева по пересечения с улицей Хади Такташа;

— по четной стороне улицы Суконной — от пересечения с улицей Островского до пересечения с Петербургской;

— по нечетной стороне улицы Мусы Джалиля — от пересечения с улице Рахматуллина до Дзержинского;

— по обе стороны улицы Зои Космодемьянской — от пересечения с Бехтерева до Нагорной;

— по четной стороне улицы Нагорной — от пересечения с улицей Япеева до пересечения с улицей Космодемьянской;

— по четной стороне улицы Зайни Султана — от пересечения с улицей Марджани до дома № 6 по З.Султана;

— по обе стороны улицы Зорге — местный проезд от пересечения с проспектом Победы до улицы Дубравной;

— на проспекте Победы — по местному проезду, в заездных карманах у сквера Славы, от пересечения с улицей Рихарда Зорге до пересечения с улицей Сафиуллина;

— по обе стороны улицы Гарифьянова — от пересечения с Мавлютова до Сыртлановой;

— по нечетной стороне проспекта Ибрагимова — от пересечения с проспектом Ямашева до пересечения с улицей Волгоградской;

— по четной стороне проспекта Ямашева — по местному проезду от пересечения с улицей Мусина до пересечения с улицей Бондаренко вдоль парка Победы;

— по нечетной стороне улицы Чистопольской — по местному проезду от улицы Бичурина до улицы Мусина;

— по нечетной стороне улицы Чистопольской — по местному проезду от пересечения с улицей Меридианной до пересечения с улицей Абсалямова;

— по четной стороне улицы Волгоградской — от пересечения с Тунакова до Декабристов;

— по четной стороне улицы Декабристов — от пересечения с проспектом Ямашева до пересечения с улицей Волгоградской;

— по нечетной стороне улицы Усманова — от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Энергетиков.

Стоимость парковки на улицах Островского, Суконной, Джалиля, Космодемьянской, Нагорной, Султана составит 50 рублей в час, а на остальных участках — 30 рублей в час.