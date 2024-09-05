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Общество 5 сентября 2024 16:39

В Казани появилось большое граффити с белками

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В Казани появилось большое граффити с белками
Фото: https://t.me/avp_kazan/6773

В Казани, на улице Вишневского, появилось большое граффити. О новом изображении уличного художника Рустама QBic рассказали в телеграм-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

На стене изображены белки, что отсылает к парку имени Горького, который расположен поблизости. «Рисунок выбран неспроста: парк им. Горького является одним из немногих мест в городе, где можно встретить много белок», — заметили в администрации.

Работа над граффити заняла два дня. В процессе художник потратил 50 литров краски.

#граффити #парк Горького
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