В Казани появились вакансии для проверяющих QR-коды

В столице Татарстана работодатели начали искать сотрудников на вакансии проверяющих QR-коды. В основном речь идет о работе в торговых центрах, сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

«В большинстве вакансий указано, что прямой обязанностью подходящего кандидата будет проверка наличия QR-кодов у посетителей на входе», — отмечают специалисты сервиса.

При этом некоторые предложения подразумевают совмещение функций контролера и охранника. В частности, одна из компаний ищет контролера-охранника за 16,5–17,5 тыс. рублей на руки.

В свою очередь контролеру QR-кодов в торговый комплекс предлагают от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, но до вычета налогов. Зарплата же контролера КПП в ДРКБ составит от 22 950 рублей на руки. Еще в одном случае размер зарплаты не указан.

В Татарстане, как ранее сообщало ИА «Татар-информ», с 11 октября введены QR-коды для посещения ряда объектов и самоизоляция для пожилых, которые не вакцинировались.