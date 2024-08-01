В Казани появились фандоматы для сбора бутылок и банок

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В казанских парках ЖК «Салават Купере» и Горкинско-Ометьевском лесу появились фандоматы, где можно переработать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Жители Казани, сдавшие тару, получат бонусы в приложении, их можно будет на скидки у партнеров проекта, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Фандомат принимает пустые, сухие и чистые бутылки и банки объемом до 2 л. На переработку можно сдать как одну, так и сразу несколько тар, за каждую начислят 10 бонусов.

Для удобства граждан на экране есть инструкция. Чтобы получить бонусы, нужно указать номер телефона. Обмена бонусов на скидки совершается в приложении.

Фандоматы находятся в мастерской парка «Салават Купере» и около кафешки в Горкинско-Ометьевском лесу по адресу: проспект Победы, дом №69.

Фандоматы – это автоматизированные устройства по приёму тары для дальнейшей переработки. Умные алгоритмы, встроенные в фандомат, позволяют идентифицировать и собирать тару, которая в дальнейшем может быть переработана.