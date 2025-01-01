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В Казани появились билборды с благодарностью жителям за 2024 год
В нескольких местах Казани появились билборды, на которых написаны слова благодарности жителям столицы РТ за прошедший 2024-й. Фото опубликовала пресс-служба мэрии города.
На всех рекламных щитах крупными буквами «красуется» надпись: «Спасибо каждому жителю за этот год!», а ниже более мелким шрифтом подведены некие итоги 2024 года. Причем на каждом билборде «маленький текст» уже отличается.
«Мы любили, созидали, создавали будущее вместе. Мы прошли его (2024 год – прим. «Т-и») вместе. Мы вписали Казань в мировую историю! Мы открывали новое и берегли традиции вместе! Мы создавали возможности для каждого вместе!», - говорится в тексте, если собрать написанное на всех билбордах воедино.
Также каждая запись завершается фразой: «Впереди только Победа!» и подписью «Твоя мэрия Казани» со знаком «сердечка».
«С Новым 2025 годом! За этот год мы успели многое, но впереди еще больше свершений и возможностей. Спасибо каждому из вас за этот год!», – отмечается в сообщении мэрии.
фото: мэрия Казани
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