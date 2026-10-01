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Общество 1 октября 2026 10:23

В Казани появилась вакансия игрока в Minecraft

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В Казани появилась вакансия игрока в Minecraft
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани появилась необычная вакансия – игрок в Minecraft. Объявление разместили на одной из площадок для поиска работы.

Кандидату предстоит играть на сцене во время вечеринки, комментировать происходящее на веб-камеру для гостей и вести трансляцию игры.

От соискателя требуется опыт игры в Minecraft не менее года, знание основ крафта и понимание правил строительства домов и шахт. Среди требований также указано умение убивать дракона.

Работать предстоит с 23:00 до 5:00. Для игрока оборудуют рабочее место на сцене со столом, ноутбуком, веб-камерой и микрофоном.

Вакансия предполагает бартерную основу.

#работа #Вакансия #киберспорт #компьютерные игры
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