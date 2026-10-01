В Казани появилась вакансия игрока в Minecraft
В Казани появилась необычная вакансия – игрок в Minecraft. Объявление разместили на одной из площадок для поиска работы.
Кандидату предстоит играть на сцене во время вечеринки, комментировать происходящее на веб-камеру для гостей и вести трансляцию игры.
От соискателя требуется опыт игры в Minecraft не менее года, знание основ крафта и понимание правил строительства домов и шахт. Среди требований также указано умение убивать дракона.
Работать предстоит с 23:00 до 5:00. Для игрока оборудуют рабочее место на сцене со столом, ноутбуком, веб-камерой и микрофоном.
Вакансия предполагает бартерную основу.