В Казани появилась вакансия игрока в Minecraft

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани появилась необычная вакансия – игрок в Minecraft. Объявление разместили на одной из площадок для поиска работы.

Кандидату предстоит играть на сцене во время вечеринки, комментировать происходящее на веб-камеру для гостей и вести трансляцию игры.

От соискателя требуется опыт игры в Minecraft не менее года, знание основ крафта и понимание правил строительства домов и шахт. Среди требований также указано умение убивать дракона.

Работать предстоит с 23:00 до 5:00. Для игрока оборудуют рабочее место на сцене со столом, ноутбуком, веб-камерой и микрофоном.

Вакансия предполагает бартерную основу.