В Казани появилась первая профессиональная секция для занятий флорболом

На базе спортшколы «Смена» в Казани впервые объявлен набор детей от семи лет в секцию флорбола. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

«Есть необходимость растить своих будущих чемпионов, поэтому с этого года на базе школы №81 мы открыли отделение флорбола при спортивной школе «Смена». Ведем набор детей от семи лет. Из запланированных 80 человек набраны уже три четверти», – отметил спикер.

Он добавил, что флорболом также можно заниматься в Дербышках на стадионе «Ракета», где такие тренировки проводятся для хоккеистов в летний период.

Кроме того, в Казани весной следующего года во второй раз состоится школьная лига по флорболу, в которой поучаствуют порядка 40 учебных заведений.