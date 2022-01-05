В Казани появилась мемориальная доска первому председателю Госсовета РТ Василию Лихачеву

Сегодня в Казани торжественно открыли мемориальную доску Василию Лихачеву, который с 1991 по 1995 год был вице-президентом Республики Татарстан, а в 1995 году стал первым Председателем Госсовета РТ. В церемонии поучаствовали Государственный советник РТ, первый Президент республики, Герой труда РФ Минтимер Шаймиев и нынешний Председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Все мы боремся за процветание нашей республики. Но Василий Лихачев был особенным в этом плане. Открытие мемориальной доски — это большая честь. Василий Лихачев был крайне образованным человеком. Мы с ним работали вместе, я давно знаком с ним и его семьей. Им всем нужно сказать огромное спасибо», — сказал Шаймиев.

Мемориальную доску открыли в день рождения Василия Лихачева. Несмотря на январский мороз, на церемонию собрались многие государственные деятели Татарстана, его коллеги и родственники. Они вместе с почетными гостями возложили цветы к мемориалу в память о первом Председателе Госсовета РТ.

«Мы собрались по очень памятному случаю — день рождения Василия Лихачева, крупного дипломата, ученого, общественного деятеля и гражданина, преданно служившего своей стране и Татарстану. Без этого человека сложно представить современную историю нашей республики, он оставил яркий след на страницах ее летописи. Он был деятельным, высокопрофессиональным и интеллигентным человеком. От этом свидетельствует его уникальная политическая биография», — отметил Председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин.

Он подчеркнул, что Василий Лихачев внес значительный личный вклад в развитие парламентаризма в Татарстане, а также стоял у истоков формирования Госсовета РТ первого созыва и возглавлял его в непростой период политической жизни республики.

Василий Лихачев ушел из жизни в 2019 году после продолжительной болезни. Торжественную церемонию открытия мемориальной доски посетили его дочери и жена Наиля Лихачева.

«Я знаю его с 70-х годов. Мы учились в одной группе. Больше всего я запомнила в нем то, что он никогда не мстил. Он всегда уравновешенно доводил свои мысли до конца. Василий Лихачев дружил со многими людьми. Он прожил короткую, но очень яркую жизнь. И слава Богу, что память о нем сохранилась, и многие люди помнят о нем», — сказала Наиля Лихачева.

Мемориальная доска появилась на доме по улице Чехова, 53, где Василий Лихачев с семьей жил с 1993 по 1998 год.

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