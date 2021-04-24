В Казани появилась аллея в память о Герое Советского Союза Михаиле Девятаеве

В память о Герое Советского Союза, почетном гражданине Казани Михаиле Девятаеве накануне в столице РТ, напротив речного порта, высадили 12 деревьев. С этого мероприятия в городе стартовала международная акция «Сад памяти». На закладке аллеи присутствовала и внучка героя Ирина Девятаева.

Идея провести мероприятие принадлежит участникам татарстанского объединения движения «Волонтеры Победы», передает пресс-служба мэрии Казани.

«Мы были очень рады такому предложению и с удовольствием поддержали нашу молодежь. В армейские годы я общался с Михаилом Петровичем, очень хорошо его помню. Ничто не выдавало в нем героя Советского Союза — он был скромным, хотя и очень уважаемым ветераном», — рассказал градоначальник Ильсур Метшин.

Небольшой сквер теперь украшают вечнозеленые деревья — десять елей и два кедра.

В годы Великой Отечественной войны Михаил Девятаев попал в плен, в тяжелейших условиях смог разработать план побега и осуществить его. До своих последних дней Герой Советского Союза жил в Казани.

Как ранее сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, участники международной акции «Сад памяти» в мае высадят 350 тыс. саженцев в память о подвиге татарстанцев – участников Великой Отечественной войны, которые не вернулись с фронта домой.