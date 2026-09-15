В Казани появилась аллея российского театрального общества из кустов сирени

В парке имени Тинчурина в Казани заложили аллею российского театрального общества. Представители разных театров высадили кусты сирени.

«Очень символично, что эту аллею мы закладываем в день рождения нашего великого Карима Тинчурина. Мы долго размышляли, где же должна появиться театральная аллея в Казани. Но судьба распорядилась очень точно», – отметил председатель союза театральных деятелей РТ, главный режиссер театра имени Камала Фарид Бикчантаев.

Гостями церемонии открытия стали артисты и режиссеры из разных казанских театров, которые вместе высадили аллею из кустов сирени в парке имени Тинчурина.

Первая такая аллея появилась 25 февраля в Сочи. Сегодня география проекта простирается от Сочи до Барнаула, от Санкт-Петербурга и Мурманска до городов Сибири и Дальнего Востока.