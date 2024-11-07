В Казани повысят затраты на содержание кладбищ с 1 января

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С 1 января 2025 года в Казани планируют увеличить нормативные затраты на содержание кладбищ. Проект постановления исполкома города проходит антикорруционнную экспертизу.

Так, вынос мусора вручную будет оценен в 414,63 рубля за 1 кубический метр, мини-погрузчиком — 464,62 рубля, за кубический метр. Для сравнения, в 2024 году эти стоимость этих услуг составляла 396,93 и 446,21 рубля за кубический метр.

Стоимость ручной уборки аллей с твердым покрытием с 1 января может составить 6,08 рубля за 1 квадратный метр, механизированная — 31 копейку за такой же участок. Сейчас — 3,9 рубля и 28 копеек соответственно.

Ручная уборка снега будет стоить 2,96 рубля, а механическая — 30 копеек за «квадрат» площади (2,84 рубля и 23 копейки)

Летом на кладбищах будет проводиться косьба травы. Ее стоимость составит 4,89 рубля, если проводится вручную, и 35 копеек, если механическим способом (4,17 рубля и 27 копеек в 2024 году).