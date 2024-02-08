В Казани повысят порог для признания граждан малоимущими

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В Казани планируют повысить максимальные размеры дохода граждан и стоимости имущества, подлежащего налогообложению на 2024 год. Суммы будут учитываться при признании жителей малоимущими и нуждающимися в предоставлении жилплощади по договорам найма. Проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Пороговая стоимость имущества, подлежащая налогообложению, для одиноко проживающего жителя Казани составит 2,396 млн рублей. Годом ранее эта сумма была меньше на 58 тысяч рублей.

Для семьи из двух человек планка поднята до 4,79 млн рублей (в 2023 году — 4,61 млн), из трех — почти 7,2 млн (годом ранее — 6,9 млн), из четырех — 9,585 млн рублей (9,231 млн).

В документе указаны условия для семей численностью до 12 человек:

— пять — 11,98 млн рублей;

— шесть — 14,378 млн рублей;

— семь — 16,774 млн рублей;

— восемь — 19,17 млн рублей;

— девять — 21,567 млн рублей;

— десять — 23,96 млн рублей;

— одиннадцать — 26,359 млн рублей;

— двенадцать — 28,756 млн рублей.

В последнем случае показатель вырос более чем на миллион рублей — в 2023 году он составлял 27,694 млн.

Также установлена планка и по максимальному размеру среднемесячного совокупного дохода на каждого из членов семьи — 50 тыс. рублей. Год назад сумма достигала 37,8 тыс.