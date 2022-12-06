В Казани повторно стартовал процесс по делу об аферах экс-главы ОКБ им. Симонова

фото: Елена Саляхова

Верховный суд Татарстана начал повторно рассматривать дело об аферах экс-главы ОКБ им. Симонова Александра Гомзина. Процесс проходит в закрытом режиме, так как в деле есть засекреченные данные.

В суд сегодня Гомзин пришел вместе со своим адвокатом. Присутствию журналистов, к слову, они не удивились. Подсудимый даже выразил свое отношение к делу, намекнув, что кому-то его просто было выгодно убрать.

«Я возмущен, что меня уже более пяти лет преследуют. Кому это надо было? Какой результат? Мол Гомзин – такой нехороший человек. Его нужно убрать, чтобы дать дорогу новым проектам и более талантливым разработчикам. Пусть это цинично звучит. Но за пять лет разве было что-то сделано?» – высказался Гомзин.

Фото: © Елена Саляхова

Стоит отметить, что дело Гомзина рассматривается в Верховном суде во второй раз. Первый процесс длился почти два года, на нем допросили почти всех свидетелей, изучили множество экспертиз. Результатом рассмотрения стало то, что суд решил вернуть дело в Генеральную прокуратуру РФ – в деле якобы появились доказательства невиновности подсудимого.

«Дело комментировать не хотелось бы, сам процесс закрытый. Дело возвращалось по инициативе судьи. Мы возражали по своим основаниям, прокуратура по своим. Мы уверены в своей правоте и будем ее доказывать», – отметил адвокат Гомзина.

Напомним, что бывшего главного конструктора ОКБ им. Симонова обвиняют аферах на 400 млн рублей. Деньги были выделены Минобороны России на научно-исследовательскую работу по созданию беспилотного самолета. Следствие считает, что Гомзин вывел деньги, заключив фиктивные договора с подставными фирмами.

В августе Верховный суд Татарстана постановил вернуть уголовное дело в Генпрокуратуру РФ, но Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции не согласился с этим решением. 60-томное дело вновь поступило в Верховный суд РТ для рассмотрения по существу.

