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В Казани потушили загоревшуюся траву возле озера Лебяжье
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Сегодня в Казани возле озера Лебяжье загорелась сухая трава. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
На место прибыли пожарные, которым удалось справиться с огнем. В результате никто не пострадал.
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