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Происшествия 6 июля 2024 17:29

В Казани потушили загоревшуюся траву возле озера Лебяжье

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Сегодня в Казани возле озера Лебяжье загорелась сухая трава. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

На место прибыли пожарные, которым удалось справиться с огнем. В результате никто не пострадал.

#Озеро Лебяжье #пожар
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