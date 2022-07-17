В Казани потушили пожар в заброшенном доме на Ленинградской

Ближе к десяти часам утра по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании в заброшенном трёхэтажном доме на улице Ленинградской в Казани.

В скором времени на место прибыли пожарные – они увидели, что огонь с первого этажа может перейти на крышу, и сразу принялись тушить пожар. В какой-то момент огонь перебрался на пол второго этажа.

Однако в конечном итоге огнеборцы смогли потушить возгорание площадью в 15 квадратных метров. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.