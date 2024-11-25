В Казани потушили пожар в производственном цеху по обработке металла

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня утром произошел пожар на производственном цеху в Авиастроительном районе Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, пожарные ликвидировали возгорание на площади 400 квадратов. Пострадавших нет.

В здании на улице Академика Павлова располагается цех по обработке металлических изделий.

Причина пожара устанавливается.