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Происшествия 25 ноября 2024 09:46

В Казани потушили пожар в производственном цеху по обработке металла

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В Казани потушили пожар в производственном цеху по обработке металла
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня утром произошел пожар на производственном цеху в Авиастроительном районе Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, пожарные ликвидировали возгорание на площади 400 квадратов. Пострадавших нет.

В здании на улице Академика Павлова располагается цех по обработке металлических изделий.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

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