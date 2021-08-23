В Казани потушили пожар на складе на территории стройплощадки напротив ДВВС

К 12.50 пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе с полиэтиленовыми трубами, который был расположен на первом этаже строящегося жилого дома напротив ДВВС. Площадь пожара составила 50 кв. метров. Никто не пострадал. Причины устанавливаются.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пожар вспыхнул сегодня около полудня на территории стройплощадки напротив Дворца водных видов спорта. Горел склад с трубами на первом этаже строящегося жилого дома



