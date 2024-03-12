В Казани потратят более 34 млн рублей на ремонт канализационных коллекторов

В Казани за 34,4 млн рублей отремонтируют четыре канализационных коллектора. Заказчиком работ выступает МУП «Водоканал», следует из информации на портале госзакупок.

Самый дорогой участок — самотечный канализационный коллектор по ул.Адоратского, 33. Работы здесь пройдут в два этапа: первый развернется в течение 45 дней после заключения контракта, второй, включающий окончательное благоустройство, продлится до 30 июня.

За 7,5 млн рублей капитально обновят канализационный коллектор протяженностью 8 погонных метров по ул.Коллективной, д.27. Завершить ремонт планируется в течение 45 дней после заключения контракта.

Немного дешевле — в почти 7,3 млн рублей — обойдутся работы на коллекторе по улице Халева, д.11, а в 6,795 млн — ремонт по улице Крутовской, 26. В первом случае работы тоже проведут в два этапа (сроки сходны с первым пунктом), во втором — в течение полутора месяцев.

Средства на ремонт выделит МУП «Водоканал».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»