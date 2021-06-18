В Казани построят спортивный комплекс для особенных детей

В Казани будет построен спортивный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья. В ближайшее время начнется его проектирование, сообщается на портале мэрии столицы Татарстана.

В спортивном комплексе будут созданы условия для комфортного пребывания детей. Для юных казанцев установят специальное снаряжение и наймут для обучения профессиональных тренеров, а также задействуют помощь волонтеров.

«Это будет не просто спортзал, где есть доступная среда. Мы хотим построить спортивный комплекс для особенных детей, который будет полностью заточен под детей с проблемами здоровья, в том числе со сложными заболеваниями», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Идею особенного объекта поддержали и представители бизнеса.

О новом решении мэр сообщил сегодня во время посещения филиала детского сада №109 для особенных детей. Здесь организована специализированная, коррекционно-развивающая, образовательная среда, которая позволяет детям с ОВЗ адаптироваться в обществе. В дошкольном учреждении трудятся 36 работников. Для обучения детей используются развивающие игрушки, также установлена специальная мебель.