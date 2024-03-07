В Казани построят школу на 1 100 мест

В Казани по улице Меховщиков построят школу на 1 100 мест. Об этом следует из постановления исполкома в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов, опубликованного на сайте мэрии.

«В рамках комплексного развития территории предусматривается строительство общеобразовательной школы не менее чем на 1100 мест», — сказано в приложении к постановлению.

Территория граничит на севере с административно-торговым комплексом с паркингом и отелями; на юге и западе — с многоэтажным жилым комплексом. С восточной стороны располагается зеленая зона. Всего площадь территории проекта планировки в проектных границах составила 2,36 гектаров. Полному изъятию подлежат два земельных участка под кадастровыми номерами 16:50:012307:273 (21 639 кв. метров) и 16:50:012307:61 (1 434 кв. метров).

На первом этапе будет подготовлена проектная документация на строительство общеобразовательных объектов, на втором — строительство объекта.