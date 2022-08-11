В Казани построят четырехполосную дорогу между улицами Баки Урманче и Братьев Батталовых

В Казани построят прямую четырехполосную дорогу, которая соединит прямым маршрутом улицы Баки Урманче и Братьев Батталовых. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Дорога будет проходить по улицам Уныш и Рауиса Гареева. Ее начало будет положено на перекрестке с улицей Баки Урманче, а закончится она на перекрестке с улицей Братьев Батталовых.

Длина дороги составит 1,6 км, ширина проезжей части –14,5 метров. Максимальная скорость – 70 км/ч, следует из документа. Дорогу оборудуют трехметровым тротуаром. Кроме того, по краям проезжей части рабочие разместят двухметровые велосипедные дорожки.

Общая площадь объекта составит почти 87 тыс. квадратных метров.