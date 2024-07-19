news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 19 июля 2024 19:27

В Казани построят новый корпус авиазавода за 2 млрд рублей

Скопировать ссылку
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани построят корпус радиотехнических измерений ПАО «Туполев». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Строительные работы стоимостью почти 2 млрд рублей развернутся на территории Казанского авиационного завода им.Горбунова в Авиастроительном районе города. Работы профинансируют за счет взноса Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в уставной капитал ПАО «Туполев».

Срок выполнения работ — 12 месяцев с даты заключения контракта. Заказчиком выступает само акционерное общество.

#авиазавод #туполев #Строительство
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2