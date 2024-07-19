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В Казани построят новый корпус авиазавода за 2 млрд рублей
В Казани построят корпус радиотехнических измерений ПАО «Туполев». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Строительные работы стоимостью почти 2 млрд рублей развернутся на территории Казанского авиационного завода им.Горбунова в Авиастроительном районе города. Работы профинансируют за счет взноса Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в уставной капитал ПАО «Туполев».
Срок выполнения работ — 12 месяцев с даты заключения контракта. Заказчиком выступает само акционерное общество.
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