В Казани построят крупнейшую в России речную яхтенную марину

Концепцию крупнейшей в России речной яхтенной марины, которая будет располагаться в черте города и вмещать 700 швартовочных мест, представил мэр Казани Ильсур Метшин на архитектурном форуме «Казаныш».

По его словам, марина, часть первого в России водно-туристического кластера, планируется на полуострове Локомотив. Для реализации проекта потребуется 10,5 млрд рублей, которые будут привлечены от частных и государственных инвесторов в рамках программы «Казань – город на воде».

Проект будет реализован поэтапно. В первой очереди планируется создать 450 швартовочных мест для малых и средних судов. К 2034 году их число должно вырасти до 700. Ожидается, что на островной части комплекса появятся благоустроенные причалы, верфи, терминал для пассажирских судов, информационный центр и пешеходные маршруты, которые свяжут полуостров с историческим центром города. Вдоль набережной будут обустроены зоны для отдыха, трибуны для наблюдения за водными соревнованиями, пляжи и парковки.

Кроме того, проект включает строительство крупнейшего в Европе Центра экстремальных водных видов спорта с искусственной волной, а также детско-юношеского Центра водной культуры с образовательными и спортивными учреждениями. Все эти объекты уже внесены в генеральный план развития города.

Метшин отметил, что проект реализуется в рамках поручения Президента по развитию водной транспортной системы России. Он также подчеркнул, что этот проект окажет позитивное влияние не только на Казань, но и на города Поволжья.

В России также планируются другие крупные воднотранспортные мегапроекты, такие как «Пять морей и озеро Байкал» и сеть яхтенных марин на Азово-Черноморском побережье.

Реализация проекта даст импульс развитию туризма, спорта и экологии в регионе, а также создаст новые рабочие места. В перспективе Казань может стать центром водного туризма Поволжья и важным транспортным хабом.