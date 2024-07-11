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На Подлужной в Казани построят гостиницу и IT-комплекс
В Казани построят гостиницу и административный IT-комплекс на улице Подлужная. Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Планируется, что копмлекс будет трехэтажным площадью 1158,7 кв. м. Расположенные на участке линия ЛЭП и ограждение будут демонтированы.
Указаннный участок, согласно документации, осваивается по проекту строительства гостиницы. Он расположен в квартале, ограниченном улицами Подлужная, Поперечно-Подлужная и мостом Миллениум в Вахитовском районе города.
Здание гостиницы будет с переменной этажностью — 3-4, а также с подземным этажом и подземным паркингом. Площадь объекта составит 8450 квадратных метров, застройки — 1413.
Планируется, что здание на 52,3% будет остеклено.
Эксперты пришли к выводу, что строительство объекта не нарушит сохранности объекта культурного (археологического) наследия — достопримечательное место «Культурный слой исторического центра города Казани XI-XVIII вв.».
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