На Подлужной в Казани построят гостиницу и IT-комплекс

Эскиз будущей гостиницы на улице Подлужная

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В Казани построят гостиницу и административный IT-комплекс на улице Подлужная. Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Планируется, что копмлекс будет трехэтажным площадью 1158,7 кв. м. Расположенные на участке линия ЛЭП и ограждение будут демонтированы.

Местоположение административного IT-комплекса Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Указаннный участок, согласно документации, осваивается по проекту строительства гостиницы. Он расположен в квартале, ограниченном улицами Подлужная, Поперечно-Подлужная и мостом Миллениум в Вахитовском районе города.

Здание гостиницы будет с переменной этажностью — 3-4, а также с подземным этажом и подземным паркингом. Площадь объекта составит 8450 квадратных метров, застройки — 1413.

Планируется, что здание на 52,3% будет остеклено.

Эксперты пришли к выводу, что строительство объекта не нарушит сохранности объекта культурного (археологического) наследия — достопримечательное место «Культурный слой исторического центра города Казани XI-XVIII вв.».