Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани построят еще один мост через реку Ноксу в жилом массиве Вознесенское. Конструкция разместится по переулку 7-й Ноксинский. Проведение проектно-изыскательских работ обойдется в 12,755 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

Протяженность моста составит 25 погонных метров. Завершить работы и получить положительное заключение госэкспертизы подрядчик должен до 25 октября 2024 года.

Заказчиком выступает Главтатдортранс, проведение работ профинансируют из бюджета Татарстана.