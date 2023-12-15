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В Казани построят еще один мост через реку Ноксу
В Казани построят еще один мост через реку Ноксу в жилом массиве Вознесенское. Конструкция разместится по переулку 7-й Ноксинский. Проведение проектно-изыскательских работ обойдется в 12,755 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.
Протяженность моста составит 25 погонных метров. Завершить работы и получить положительное заключение госэкспертизы подрядчик должен до 25 октября 2024 года.
Заказчиком выступает Главтатдортранс, проведение работ профинансируют из бюджета Татарстана.
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