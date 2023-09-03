В Казани построят дополнительный корпус гимназии №19 за 368 млн рублей

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До конца года в Казани построят дополнительный корпус для гимназии №19. На проведение работ выделено 368,7 млн рублей, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Подрядчик должен завершить строительно-монтажные и другие виды работ, включая установку и монтаж оборудования, до 1 декабря текущего года. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.

Ранее начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов заявил, что в скором времени у гимназии №19 возведут пристрой с учебными кабинетами, спортзалом и пищеблоком. Новый корпус будет рассчитан на 280 мест.

Как ранее сообщал «Татар-информ», работы ведутся в рамках национального проекта «Образование».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.