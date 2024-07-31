Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани построен производственный корпус на улице Набережной
Новый производственный корпус в Казани получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Двухэтажное здание расположено на улице Набережной, рассказали в Инспекции госстройнадзора РТ.
Площадь объекта составляет более 5 тысяч квадратных метров. На обоих этажах расположены производственные участки.
На первом этаже находятся тамбур главного входа, санузлы, лестницы, кладовые, а также комната, предназначенная для уборочного инвентария. Для загрузки второго этажа предусмотрен клетьевой подъемник грузоподъемностью до 3 тонн.
Также в здании есть антресольный этаж под административные помещения, душевые и гардеробные.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»