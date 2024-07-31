В Казани построен производственный корпус на улице Набережной

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

Новый производственный корпус в Казани получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Двухэтажное здание расположено на улице Набережной, рассказали в Инспекции госстройнадзора РТ.

Площадь объекта составляет более 5 тысяч квадратных метров. На обоих этажах расположены производственные участки.

На первом этаже находятся тамбур главного входа, санузлы, лестницы, кладовые, а также комната, предназначенная для уборочного инвентария. Для загрузки второго этажа предусмотрен клетьевой подъемник грузоподъемностью до 3 тонн.

Также в здании есть антресольный этаж под административные помещения, душевые и гардеробные.