В Казани после вмешательства прокуратуры вдове погибшего рабочего выплатили компенсацию
Прокуратура Приволжского района Казани провела проверку по обращению местной жительницы, чей супруг погиб на стройке жилого комплекса «Волжские просторы». Мужчина работал каменщиком по трудовому договору с ООО «ЖилДомСтрой».
По итогам проверки прокуратура направила иск в суд о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал работодателя выплатить вдове погибшего 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.