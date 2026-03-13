В Казани после вмешательства прокуратуры 18 сотрудникам стройфирмы выплатили зарплату

В Казани после вмешательства прокуратуры работникам строительной компании выплатили задолженность по заработной плате.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прокуратура Ново-Савиновского района проверила соблюдение трудового законодательства в компании «Легион СК». Установлено, что с октября по ноябрь 2025 года организация задолжала 18 сотрудникам более 2 млн рублей.

Прокуратура внесла директору представление об устранении нарушений, а также возбудила в отношении него дело по административной статье. После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками погашена в полном объеме.