В Казани после трехлетнего перерыва масштабно прошел книжный фестиваль

В Казани прошел шестой Летний книжный фестиваль, организованный Центром современной культуры «Смена», Национальной библиотекой Татарстана и Дирекцией парков и скверов Казани при поддержке грантовой программы СИБУРа «Формула хороших дел». Стратегический партнер фестиваля — Фонд «Живой город».

Фестиваль расположился на нескольких локациях. Главной площадкой стал парк «Черное озеро», события также прошли в Национальной библиотеке Республики Татарстан, Центре современной культуры «Смена» и на театральной площадке MOÑ. За два дня Летнего книжного фестиваля состоялось более 50 встреч с писателями, лекций, дискуссий и мастер-классов, экскурсий по Казани, открылось три новые выставки и прошла книжная ярмарка, в которой приняли участие более 80 российских издательств.

В рамках фестиваля Центр современной культуры «Смена» выпустил репринты советских детских изданий, продолжающих книжную серию «Кустода», и запустил несколько спецпроектов. Среди них: «Жил, учился и гулял» совместно с самокатами Яндекс.Go, исследование «Мы солнце встречаем в пути» совместно с Институтом исследований культуры ФГРР НИУ ВШЭ, проект «Любитель» с издательством Ad Marginem и кофейней «Ранняя пташка» и многие другие.

Продолжением книжного праздника в Казани станет отдельный фестиваль в Нижнекамске, который организаторы впервые планируют провести осенью 2023 года при поддержке СИБУРа.

Кирилл Маевский, программный директор Летнего книжного фестиваля и Центра современной культуры «Смена»:

«Летний книжный фестиваль «Смены» в этом году не просто прошел впервые после трехлетнего перерыва благодаря поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», но стал гораздо масштабнее всех предыдущих. Более 80 издательств, более 50 спикеров и сразу три тематических блока на нескольких площадках, множество гостей со всей России. Фестиваль 2023 года вышел на новый уровень и захватил весь город».

Елена Снежко, руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел»:

«Летний книжный фестиваль в Казани стал одним из самых значимых культурных событий для города, поразив разнообразием активностей. Мы гордимся тем, что при поддержке «Формулы хороших дел» фестиваль не только вернулся в город, но и прошел более масштабно и ярко, став настоящим праздником, который осенью продолжится еще и в Нижнекамске. Поддержка культурных проектов в регионах присутствия компании является одним из ключевых направлений нашей программы социальных инвестиций, и мы рады быть в числе организаторов события, которое дарит местным жителям новые впечатления, помогает расширить кругозор и пообщаться с экспертами, не покидая родного города».

Дамир Натфуллин, заместитель министра культуры Республики Татарстан:

«Летний книжный фестиваль «Смены» традиционно радует казанцев насыщенной программой, интересными спикерами, гостями и, конечно же, уникальным собранием книг. Большое количество посетителей, молодежной аудитории еще раз подтверждает, что Татарстан — один из самых читающих регионов России. Казань объявлена библиотечной столицей России 2024 года, и надеемся, что следующий год станет особым и для книжных фестивалей «Смены».

Мадина Тимерзянова, директор Национальной библиотеки Республики Татарстан:

«Это был самый настоящий праздник книги с масштабной просветительской программой, расширяющей границы привычных книжных тем. Национальная библиотека стала частью большого фестиваля — здесь прошли дискуссии, презентации книг, кинопоказ, экскурсии, выставки. В рамках партнерской программы мы принимали конференцию для коллег-библиотекарей. Но одно из самых заметных событий фестиваля для нас — открытие выставки «О, Оттепель» в White Box от Центра исследования Оттепели, куда вошли 6 тематических разделов, включающих 400 экспонатов, среди которых немало оригинальных суперобложек. Экспозицию можно посещать до конца лета. Мы очень рады, что таким образом эхо фестиваля будет ощущаться ещё долго. Благодарим за интересный партнерский проект Кирилла Маевского и его команду» .

Айгуль Латыпова, директор МБУ «Дирекция парков и скверов г. Казани»:

«Мы рады, что книжный фестиваль вернулся на Черное озеро после долгого перерыва. В этом году парк «Черное озеро» работает как образовательная площадка, и фестиваль идеально вписался в этот формат. Здорово, что в Казани проходят события такого масштаба, и мы рады, что нам удалось принять участие в его организации. Как гостя фестиваля меня порадовал ассортимент детской литературы, и довольно много книг пополнили мою домашнюю библиотеку. Пробиться к издателям не всегда было просто из-за большого количества посетителей — и это лучший показатель!»