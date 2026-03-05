В Казани после проверки Роспотребнадзора изъяли мясную продукцию с сальмонеллой

Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

В Казани во время плановой проверки в одном из предприятий общественного питания обнаружили филе цыпленка-бройлера, не соответствующее требованиям технического регламента по микробиологическим показателям. После этого Роспотребнадзор провел внеплановую проверку у производителя – ИП Сафина Р.Р.

Специалисты выявили нарушения санитарных требований: ненадлежащее состояние производственных помещений и оборудования, а также нарушения при санитарной обработке инвентаря. В исследованных образцах мяса обнаружили сальмонеллу. В итоге продукция в объеме 685,3 кг была утилизирована.

На предпринимателя составили административные протоколы, ему назначен штраф 30 тысяч рублей. Также Роспотребнадзор признал недействительными две декларации о соответствии на продукцию.

Предпринимателю выдано предписание об устранении нарушений. Его исполнение находится на контроле ведомства.