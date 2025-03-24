В Казани после пожара на свалке автомобилей нашли тело человека

В Казани, на пустыре на проспекте Амирхана, вспыхнул пожар на свалке битых автомобилей. Огонь повредил три грузовика и двадцать легковушек, предназначенных для разборки на металлолом. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили тело погибшего внутри сгоревшей «ГАЗели». Есть вероятность криминальной составляющей произошедшего.

Пожарные расчеты потушили пламя на площади 100 квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания стал поджог.