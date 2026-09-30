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Происшествия 30 сентября 2026 11:32

В Казани после погони задержан водитель, пытавшийся избежать проверки документов

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В Казани водителя, пытавшегося избежать проверки документов, задержали после погони.

Как рассказали в МВД по РТ, рано утром экипаж ДПС, стоявший на Тихорецкой, заметил Renault Kaptur и подал сигнал остановиться для проверки документов, однако водитель попытался скрыться. Началась погоня, по рации были вызваны еще два экипажа.

Во время попытки уехать от автоинспекторов нарушитель совершал опасные маневры. Вскоре он остановился в одном из СНТ Лаишевского района и попытался сбежать, однако был задержан сотрудниками полиции.

На 29-летнего мужчину выписали 5 протоколов. Также его могут оштрафовать за неповиновение сотруднику полиции. Суд назначил нарушителю трое суток административного ареста.

#МВД по РТ #погоня
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