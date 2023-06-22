В Казани после погони задержали водителя каршеринга за нарушения по шести статьям

Сотрудники полиции Казани задержали водителя каршерингового автомобиля, пытавшегося скрыться от полицейских. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

Накануне вечером на улице Амирхана водитель каршеринга Volkswagen Polo не остановился по требовнаию сотрудников полиии и попытался скрыться.

Во время погони один из патрульных автомобилей опрокинулся, в результате чего один из полицейских получил травму руки.

Задержать нарушителя удалось спустя 15 минут. В результате досмотра у мужчины обнаружены и изъяты 24 пакетика с неизвестным веществом и баночка с белыми таблетками. Согласно результатам исследования обнаруженные вещества являются БАДами.

Правонарушителя доставили в отдел полиции «Авиастроительный», в отношении него составлены административные протоколы по шести статьям.