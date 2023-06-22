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В Казани после погони задержали водителя каршеринга за нарушения по шести статьям
Сотрудники полиции Казани задержали водителя каршерингового автомобиля, пытавшегося скрыться от полицейских. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД Казани.
Накануне вечером на улице Амирхана водитель каршеринга Volkswagen Polo не остановился по требовнаию сотрудников полиии и попытался скрыться.
Во время погони один из патрульных автомобилей опрокинулся, в результате чего один из полицейских получил травму руки.
Задержать нарушителя удалось спустя 15 минут. В результате досмотра у мужчины обнаружены и изъяты 24 пакетика с неизвестным веществом и баночка с белыми таблетками. Согласно результатам исследования обнаруженные вещества являются БАДами.
Правонарушителя доставили в отдел полиции «Авиастроительный», в отношении него составлены административные протоколы по шести статьям.
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