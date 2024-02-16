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В Казани после погони полицейские задержали пьяного водителя «Лады» без прав
В Казани после погони автоинспекторы задержали пьяного водителя «Лады», сообщили в городской Госавтоинспекции.
На Мусина водитель не подчинился законному требованию остановить машину и попытался скрыться, игнорируя сигналы светофоров. Остановили машину на Ямашева. Как оказалось, за рулем сидел 31-летний житель Зеленодольского района.
У мужчины не было водительского удостоверения, а алкотектор показал 0.699 мг/л.
Машину нарушителя отправили на спецстоянку, а самого мужчину доставили в отдел полиции.
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