В Казани после погони полицейские задержали пьяного водителя «Лады» без прав

В Казани после погони автоинспекторы задержали пьяного водителя «Лады», сообщили в городской Госавтоинспекции.

На Мусина водитель не подчинился законному требованию остановить машину и попытался скрыться, игнорируя сигналы светофоров. Остановили машину на Ямашева. Как оказалось, за рулем сидел 31-летний житель Зеленодольского района.

У мужчины не было водительского удостоверения, а алкотектор показал 0.699 мг/л.

Машину нарушителя отправили на спецстоянку, а самого мужчину доставили в отдел полиции.