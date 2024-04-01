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В Казани после погони автоинспекторы задержали пьяного водителя «Жигулей» без прав
В Казани после погони автоинспекторы задержали пьяного водителя без прав, сообщили в городской Госавтоинспекции.
На Вишневского водитель «Жигулей» не подчинился требованию полиции об остановке и попытался скрыться. После продолжительной погони его задержали на Товарищеской.
Как оказалось, за рулем сидел 25-летний житель Казани. У водителя не было прав, а также, как показал алкотектор, он был пьян.
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