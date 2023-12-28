В Казани после погони автоинспекторы задержали пьяного водителя каршеринга

Накануне в одиннадцать вечера на требование автоинспекторов об остановке не подчинился водитель каршерингового авто, который на большой скорости проехал по улице Амирхана. После этого экипаж начал преследование.

Как отмечают в городской Госавтоинспекции, водитель неоднократно проезжал на «красный», создавая опасную ситуацию на дороге.

Водителя Volkswagen поймали в Авиастроительном районе. Автоинспекторы обнаружили у 25-ти летнего парня признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

В отношении нарушителя составили протокол, а автомобиль отправили на спецстоянку.