В Казани после обращения горожан расширили дорогу к ЖК «Романтика»

В Казани расширили дорогу к жилому комплексу «Романтика». С соответствующей проблемой жильцы домов обратились к градоначальнику Ильсуру Метшину во время прямого эфира.

«Жители ЖК столкнулись с проблемой: на шесть домов был всего один выезд. Даже машины экстренной помощи не могли подъехать к подъездам», – рассказала пресс-служба мэрии столицы РТ в своем телеграм-канале.

В результате работ проезжая часть была расширена, что позволит улучшить ситуацию с пробками на въезде к ЖК.