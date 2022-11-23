news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
23 ноября 2022  10:14

В Казани после обращения горожан расширили дорогу к ЖК «Романтика»

news_top_970_100

В Казани расширили дорогу к жилому комплексу «Романтика». С соответствующей проблемой жильцы домов обратились к градоначальнику Ильсуру Метшину во время прямого эфира.

«Жители ЖК столкнулись с проблемой: на шесть домов был всего один выезд. Даже машины экстренной помощи не могли подъехать к подъездам», – рассказала пресс-служба мэрии столицы РТ в своем телеграм-канале.

В результате работ проезжая часть была расширена, что позволит улучшить ситуацию с пробками на въезде к ЖК.

Фото: взято из телеграм-канала мэрии Казани

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100