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В Казани после ночной погони пьяный водитель «ГАЗели» вылетел в реку Нокса
В Казани пьяный газелист, уходя от погони, загнал автомобиль в реку, сообщил источник «Татар-информа».
Накануне в 2 часа ночи водитель «ГАЗели» проигнорировал автоинспекторов, которые велели ему остановиться, и попытался от них скрыться. Нарушая ПДД, подвергая опасности других водителей, газелист в итоге угодил в реку Нокса. Его машину обнаружили в 10 метрах от берега у поселка Вознесенье.
Водителя вскоре задержали. Им оказался 27-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. На него составили административные материалы, оштрафовали на 30 тысяч рублей, а «ГАЗель» забрали на спецстоянку.
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